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Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (WhiteBlack) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 6
Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Грешный Ангел
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 6
  • Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Грешный Ангел
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Грешный Ангел, Возьми Меня, Осень Нашей Любви, Не Сбивай Меня С Дороги, Летом И Зимою, Я Не Могу Заставить..., Присутствие Любви, Когда Я Оживу, Острова Любви, Ангел Мой, Жить В Мечтах Не Запретишь, Вечная Ночь, Я Не Могу Не Летать
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (WhiteBlack) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка

Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (WhiteBlack) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Грешный Ангел
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Грешный Ангел, Возьми Меня, Осень Нашей Любви, Не Сбивай Меня С Дороги, Летом И Зимою, Я Не Могу Заставить..., Присутствие Любви, Когда Я Оживу, Острова Любви, Ангел Мой, Жить В Мечтах Не Запретишь, Вечная Ночь, Я Не Могу Не Летать
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
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Купить Владимир Кузьмин - Грешный Ангел (White\Black) (+постер) (4680068804633) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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