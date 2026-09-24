Top.Mail.Ru
Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 1
Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 2
Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Bolan
Альбом (сингл)
You Scare Me To Death
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 2
  • Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Bolan
Альбом (сингл)
You Scare Me To Death
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Scare Me To Death, You’ve Got The Power, Eastern Spell, Charlie, I’m Weird Hippy Gumbo, Mustang Ford, Observations, Jasmine ’49, Cat Black, Black And White Incident, The Perfumed Garden Of Gulliver Smith
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка

You Scare Me to Death — посмертный альбом, авторство которого принадлежит Марку Болану из группы T. Rex. Выпущенный в 1981 году лейблом Cherry Red, это первый LP с материалом, выпущенным после его смерти в 1977 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Мы рады объявить о виниловом переиздании «You Scare Me To Death» легендарного Марка Болана, уникальной коллекции, которая запечатлела нетронутый талант и харизматичную сущность одной из самых знаковых фигур рока. Первоначально выпущенный посмертно, этот альбом содержит ранние демо и неизданные треки, давая поклонникам возможность заглянуть в творческий процесс Болана до того, как он достиг славы с T. Rex. Известный своим магнетическим сценическим присутствием и отличительным голосом, Болан был пионером глэм-рока, смешивая рок, фолк и поп-элементы таким образом, что это определило эпоху. В «You Scare Me To Death» лирическая глубина Болана и проникновенная гитарная работа сияют, поддержанные опытными музыкантами, которые воплощают его видение в жизнь с помощью богатых текстур и захватывающих ритмов. Это виниловое издание дает возможность коллекционерам и новым слушателям прочувствовать эти редкие записи с повышенной ясностью и теплотой.

Отзывы о товаре Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Bolan
Альбом (сингл)
You Scare Me To Death
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Scare Me To Death, You’ve Got The Power, Eastern Spell, Charlie, I’m Weird Hippy Gumbo, Mustang Ford, Observations, Jasmine ’49, Cat Black, Black And White Incident, The Perfumed Garden Of Gulliver Smith
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
You Scare Me to Death — посмертный альбом, авторство которого принадлежит Марку Болану из группы T. Rex. Выпущенный в 1981 году лейблом Cherry Red, это первый LP с материалом, выпущенным после его смерти в 1977 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Мы рады объявить о виниловом переиздании «You Scare Me To Death» легендарного Марка Болана, уникальной коллекции, которая запечатлела нетронутый талант и харизматичную сущность одной из самых знаковых фигур рока. Первоначально выпущенный посмертно, этот альбом содержит ранние демо и неизданные треки, давая поклонникам возможность заглянуть в творческий процесс Болана до того, как он достиг славы с T. Rex. Известный своим магнетическим сценическим присутствием и отличительным голосом, Болан был пионером глэм-рока, смешивая рок, фолк и поп-элементы таким образом, что это определило эпоху. В «You Scare Me To Death» лирическая глубина Болана и проникновенная гитарная работа сияют, поддержанные опытными музыкантами, которые воплощают его видение в жизнь с помощью богатых текстур и захватывающих ритмов. Это виниловое издание дает возможность коллекционерам и новым слушателям прочувствовать эти редкие записи с повышенной ясностью и теплотой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marc Bolan - You Scare Me To Death (coloured) (9010974000112) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...