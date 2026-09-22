Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка
Виниловая компиляция сольного проекта Дитера Болена (лидер Modern Talking) увидит свет 24 мая 2019 года. 24 мая этого года выйдет виниловая пластинка “The Best of” за авторством Blue System — сольного проекта знаменитого Дитера Болена, возникшего в конце 80-х вслед за распадом Modern Talking. В альбом войдет 13 зажигательных работ коллектива, которые сделали Blue System одним из самых значимых коллективов в истории евродэнса. "Laila", "Sorry Little Sarah", "Silent Water", "Big Boys Do not Cry" и, конечно, легендарная "My Bed Is Too Big" — простое перечисление трек-листа новой виниловой компиляции может вызвать острый приступ ностальгии у тех, кто застал 1980-е. Исключительно мощные по энергетике и изобретательные по звучанию, композиции на этой компиляции представляют собой одни из лучших работ Дитера Болена как композитора — и заодно дают понять, почему Modern Talking и Blue System так легко и непринужденно завоевали вест мир. Вслед за распадом Modern Talking композитор, продюсер и главная творческая сила знаменитого евродэнс-дуэта Дитер Болен переключился на свой новый сольный проект — Blue System. В отличие от Modern Talking, Blue System в первые годы своего существования характеризовало смелое и в то же время более деликатное звучание; однако, подобно прочим проектам немецкого гения, самобытный стиль Blue System сразу же нашел своего слушателя и обрел дикую популярность. За свою 11-летнюю историю Blue System неоднократно захватывали первые места в горячих десятках европейских стран, а их концерты неизменно собирали аншлаги. Не избежала подобная участь, кстати, и нашу страну: Blue System трижды побывала в СССР, производя ошеломляющий успех и выступая в самых вместительных концертных залах и спортивных комплексах страны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 150 руб. 4 693 руб.1038 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитEagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитScorpions, Return To Forever (0888750591210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитPANIC! At The Disco - A Fever You Can'T Sweat Out (0075678667626...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитGrateful Dead - Best Of Live (0603497862535) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитLed Zeppelin - Coda (2015 Reissue) (remastered) (0081227955885) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитElvis Presley - 30 #1 Hits (coloured) (0190758834818) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Blue System - The Best Of (0190759524510) виниловая пластинка