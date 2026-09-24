Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Кирпичи - Смерть на рейве (coloured) (4660275118761) виниловая пластинка
"Смерть на рейве" — второй номерной альбом питерской группы "Кирпичи", выпущенный в 1999 году на лейбле Gala Records Ремастеринг 2025 года Впервые на виниле переиздание культового альбома 90-х! Ограниченный тираж на цветном виниле - цветовой микс каждой пластинки является уникальным и подобран вручную! «Смерть на рейве» — второй альбом группы «Кирпичи» и, по мнению многих, самый популярный альбом группы. Запись альбома производилась с октября 1997 по март 1998 года, но выходу альбома в намеченный срок помешал кризис августа 1998 года. Новую выпускающую компанию нашли в Москве: музыкой "Кирпичей" заинтересовалась «Gala Records». Именно под ее лэйблом весной 1999-го вышел альбом «Смерть на рейве». В него вошли уже известные к тому времени песни «Замучили гады» и «Плюю я» и несколько совсем новых номеров. Все песни спродюсировали «Кирпичи», кроме «В гробу» и «Замучали гады» — спродюсировал «Goga» Быстров.
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