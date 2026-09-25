Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 734649
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478438523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, White Queen (As It Began), Some Day One Day, The Loser in the End, Ogre Battle, The Fairy Feller's Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas Of Rhye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка
Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. На пластинке представлен новый микс 2026 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478438523]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Queen II
Жанр
Зарубежный классический рок, Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Procession, Father To Son, White Queen (As It Began), Some Day One Day, The Loser in the End, Ogre Battle, The Fairy Feller's Master-Stroke, Nevermore, The March of the Black Queen, Funny How Love Is, Seven Seas Of Rhye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. На пластинке представлен новый микс 2026 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
Queen - Queen II (2026 Mix) (0602478438523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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