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«Трон: Наследие» — альбом саундтреков к одноимённому фильму 2010 года, первоначально выпущенный 3 декабря 2010 года. Это единственный саундтрек к фильму французского музыкального дуэта Daft Punk. В записи. саундтрека к фильму «Трон: Наследие» участвовал оркестр из 85 музыкантов, а сама музыка была записана на студии AIR Lyndhurst Studios в Лондоне. Daft Punk ссылались на Венди Карлос композитора оригинального фильма «Трон», в качестве вдохновения для саундтрека, а также на Макса Штайнера Бернарда Херрманна Джона Карпентера Вангелиса и Мориса Жарра.

«Трон: Наследие» — альбом саундтреков к одноимённому фильму 2010 года, первоначально выпущенный 3 декабря 2010 года. Это единственный саундтрек к фильму французского музыкального дуэта Daft Punk. В записи. саундтрека к фильму «Трон: Наследие» участвовал оркестр из 85 музыкантов, а сама музыка была записана на студии AIR Lyndhurst Studios в Лондоне. Daft Punk ссылались на Венди Карлос композитора оригинального фильма «Трон», в качестве вдохновения для саундтрека, а также на Макса Штайнера Бернарда Херрманна Джона Карпентера Вангелиса и Мориса Жарра.

OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.