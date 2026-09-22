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OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка

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OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 1
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 2
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 3
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 4
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 5
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 6
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 7
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 8
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 9
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 10
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 11
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 12
OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
TRON: Legacy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715271
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Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087487003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
TRON: Legacy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture, The Grid, The Son Of Flynn, Recognizer, Armory, Arena, Rinzler, The Game Has Changed, Outlands, Adagio for TRON, Nocturne, End Of Line, Derezzed, Fall, Solar Sailer, Rectifier, Disc Wars, C.L.U., Arrival, Flynn Lives, TRON Legacy (End Titles), Finale, Sea Of Simulation, Encom Part 2, Encom Part 1, Round One, Castor, Reflections, Sunrise Prelude
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка

«Трон: Наследие» — альбом саундтреков к одноимённому фильму 2010 года, первоначально выпущенный 3 декабря 2010 года. Это единственный саундтрек к фильму французского музыкального дуэта Daft Punk. В записи. саундтрека к фильму «Трон: Наследие» участвовал оркестр из 85 музыкантов, а сама музыка была записана на студии AIR Lyndhurst Studios в Лондоне. Daft Punk ссылались на Венди Карлос композитора оригинального фильма «Трон», в качестве вдохновения для саундтрека, а также на Макса Штайнера Бернарда Херрманна Джона Карпентера Вангелиса и Мориса Жарра.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Tron: Legacy (Daft Punk) (coloured) (0050087487003) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087487003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
TRON: Legacy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Overture, The Grid, The Son Of Flynn, Recognizer, Armory, Arena, Rinzler, The Game Has Changed, Outlands, Adagio for TRON, Nocturne, End Of Line, Derezzed, Fall, Solar Sailer, Rectifier, Disc Wars, C.L.U., Arrival, Flynn Lives, TRON Legacy (End Titles), Finale, Sea Of Simulation, Encom Part 2, Encom Part 1, Round One, Castor, Reflections, Sunrise Prelude
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Трон: Наследие» — альбом саундтреков к одноимённому фильму 2010 года, первоначально выпущенный 3 декабря 2010 года. Это единственный саундтрек к фильму французского музыкального дуэта Daft Punk. В записи. саундтрека к фильму «Трон: Наследие» участвовал оркестр из 85 музыкантов, а сама музыка была записана на студии AIR Lyndhurst Studios в Лондоне. Daft Punk ссылались на Венди Карлос композитора оригинального фильма «Трон», в качестве вдохновения для саундтрека, а также на Макса Штайнера Бернарда Херрманна Джона Карпентера Вангелиса и Мориса Жарра.


Теги товара: Кинематограф
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