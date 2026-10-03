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N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка

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N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 2
N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 3
N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Straight Outta Compton
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 1
  • N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 2
  • N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 3
  • N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753469958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Straight Outta Compton
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Straight Outta Compton, Tha Police (Fill In The Blanks), Gangsta Gangsta, If It Ain't Ruff, Parental Discretion Iz Advised, Express Yourself, Compton's N The House (Remix), I Ain't Tha 1, Dopeman (Remix), Quiet On Tha Set
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка

Track List

A1Straight Outta Compton
A2_ _ _ _ Tha Police (Fill In The Blanks)
A3Gangsta Gangsta
A4If It Ain't Ruff
A5Parental Discretion Iz Advised
B1Express Yourself
B2Compton's N The House (Remix)
B3I Ain't Tha 1
B4Dopeman (Remix)
B5Quiet On Tha Set

Отзывы о товаре N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753469958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
N.W.A.
Альбом (сингл)
Straight Outta Compton
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Straight Outta Compton, Tha Police (Fill In The Blanks), Gangsta Gangsta, If It Ain't Ruff, Parental Discretion Iz Advised, Express Yourself, Compton's N The House (Remix), I Ain't Tha 1, Dopeman (Remix), Quiet On Tha Set
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Straight Outta Compton
A2_ _ _ _ Tha Police (Fill In The Blanks)
A3Gangsta Gangsta
A4If It Ain't Ruff
A5Parental Discretion Iz Advised
B1Express Yourself
B2Compton's N The House (Remix)
B3I Ain't Tha 1
B4Dopeman (Remix)
B5Quiet On Tha Set
Самовывоз
Доставка
Отзывы


N.W.A. - Straight Outta Compton (0600753469958) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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