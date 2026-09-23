Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 624800
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4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Переиздание шестнадцатого студийного альбома Элтона Джона Jump Up! на виниле, ремастированное на всемирно известной мастеринговой студии Lurssen Mastering. Первоначально выпущенный в 1982 году компанией The Rocket Record Company, альбом включает Empty Garden (Hey Hey Johnny), дань памяти Джону Леннону, а также песни Blue Eyes, Ball and Chain, Princess и All Quiet On The Western Front. Данное переиздание соответствует оригиналу по трек-листу и упаковке и было записано в студии Abbey Road.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Переиздание шестнадцатого студийного альбома Элтона Джона Jump Up! на виниле, ремастированное на всемирно известной мастеринговой студии Lurssen Mastering. Первоначально выпущенный в 1982 году компанией The Rocket Record Company, альбом включает Empty Garden (Hey Hey Johnny), дань памяти Джону Леннону, а также песни Blue Eyes, Ball and Chain, Princess и All Quiet On The Western Front. Данное переиздание соответствует оригиналу по трек-листу и упаковке и было записано в студии Abbey Road.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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