Top.Mail.Ru
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624800
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка

Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Переиздание шестнадцатого студийного альбома Элтона Джона Jump Up! на виниле, ремастированное на всемирно известной мастеринговой студии Lurssen Mastering. Первоначально выпущенный в 1982 году компанией The Rocket Record Company, альбом включает Empty Garden (Hey Hey Johnny), дань памяти Джону Леннону, а также песни Blue Eyes, Ball and Chain, Princess и All Quiet On The Western Front. Данное переиздание соответствует оригиналу по трек-листу и упаковке и было записано в студии Abbey Road.

Отзывы о товаре Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Jump Up!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Серия лимитированный переизданий на виниле альбомов Элтона Джона в новом ремастеринге. Переиздание шестнадцатого студийного альбома Элтона Джона Jump Up! на виниле, ремастированное на всемирно известной мастеринговой студии Lurssen Mastering. Первоначально выпущенный в 1982 году компанией The Rocket Record Company, альбом включает Empty Garden (Hey Hey Johnny), дань памяти Джону Леннону, а также песни Blue Eyes, Ball and Chain, Princess и All Quiet On The Western Front. Данное переиздание соответствует оригиналу по трек-листу и упаковке и было записано в студии Abbey Road.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Jump Up! (Remastered 2023) (0602455160782) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...