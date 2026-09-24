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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка

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Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 1
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 2
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 3
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 4
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 5
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 6
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 7
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 5
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 6
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 7
  • Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Numero Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Numero Group
Barcode
[0825764130615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Duster
Альбом (сингл)
IN DREAMS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quiet Eyes, Aqua Tofana, No Feel, Starting To Fall, Close To Home Isnt Over, Cosmotransporter, Black Lace, Space Trash, Baking Tapes, Like A Movie, Poltergeist, Anhedonia


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster - In Dreams (0825764130615) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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