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Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка

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Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 1
Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 2
Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 3
Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 4
Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Bummed
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 1
  • Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 2
  • Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 3
  • Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 4
  • Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705356
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London Records
Barcode
[5060555212865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Bummed
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Country Song, Moving in With, Mad Cyril, Fat Lady Wrestlers, Performance Brain Dead, Wrote for Luck, Bring a Friend, It Better, Lazyitis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Happy Mondays Bummed.. Как и многие влиятельные альбомы в истории рока, культурное значение альбома Happy Monday Bummed стало очевидным для немногих слушателей после его первого релиза 5 ноября 1988 года. В течение десятилетия или двух альбом Bummed будет провозглашен одним из лучших альбомов 80-х годов, часто теми же изданиями, которые в свое время его критиковали - предвестником сейсмического сдвига, который должен был произойти в британской популярной музыке, от кристально чистого, корпоративно предписанного поп-радио, которое все больше доминировало в чартах со времен панка, и обратно к более агрессивным, необузданным и жаждущим впечатлений побуждениям, которые всегда пульсировали в рок-н-ролле. С обложкой, любовно воспроизведенной оригинальными дизайнерами Manchester Central Station Design, этот альбом впервые с момента своего первоначального выпуска в 2020 году был выпущен на виниле. В него вошли синглы wrote for Luck и lazyitis - one arm boxer.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London Records
Barcode
[5060555212865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
Bummed
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Country Song, Moving in With, Mad Cyril, Fat Lady Wrestlers, Performance Brain Dead, Wrote for Luck, Bring a Friend, It Better, Lazyitis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле альбома Happy Mondays Bummed.. Как и многие влиятельные альбомы в истории рока, культурное значение альбома Happy Monday Bummed стало очевидным для немногих слушателей после его первого релиза 5 ноября 1988 года. В течение десятилетия или двух альбом Bummed будет провозглашен одним из лучших альбомов 80-х годов, часто теми же изданиями, которые в свое время его критиковали - предвестником сейсмического сдвига, который должен был произойти в британской популярной музыке, от кристально чистого, корпоративно предписанного поп-радио, которое все больше доминировало в чартах со времен панка, и обратно к более агрессивным, необузданным и жаждущим впечатлений побуждениям, которые всегда пульсировали в рок-н-ролле. С обложкой, любовно воспроизведенной оригинальными дизайнерами Manchester Central Station Design, этот альбом впервые с момента своего первоначального выпуска в 2020 году был выпущен на виниле. В него вошли синглы wrote for Luck и lazyitis - one arm boxer.


Теги товара: Progressive Rock
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Happy Mondays - Bummed (5060555212865) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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