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Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка

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Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка - фото 1
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка - фото 1
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705266
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Характеристики

Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка

Из глубоких лесов выходит Birna, шестой студийный альбом Wardruna, выпущенный Sony Music и By Norse Music. Эйнар Селвик в своем неутомимом диалоге с природой отправился на поиски голоса медведя. Музыкант говорит: «Birna – медведица по-древнескандинавски – это произведение, посвященное хранителю леса, хранителю природы». Альбом обыгрывает идею о мифическом происхождении медведя как небесного существа. Основанная в 2003 году в городе Берген, группа Wardruna по праву считается одним из лидеров скандинавского фолка. Богатое, драматичное и полифоническое звучание коллектива, а также их почтительное отношение к родной культуре и традиции, снискало любовь поклонников по всему миру. Массовому слушателю Warduna могут быть известны как соавторы саундтрека к сериалу «Викинги» — однако не будет преувеличением сказать, что их музыкальный мир вмещает куда большие вселенные.

Отзывы о товаре Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Из глубоких лесов выходит Birna, шестой студийный альбом Wardruna, выпущенный Sony Music и By Norse Music. Эйнар Селвик в своем неутомимом диалоге с природой отправился на поиски голоса медведя. Музыкант говорит: «Birna – медведица по-древнескандинавски – это произведение, посвященное хранителю леса, хранителю природы». Альбом обыгрывает идею о мифическом происхождении медведя как небесного существа. Основанная в 2003 году в городе Берген, группа Wardruna по праву считается одним из лидеров скандинавского фолка. Богатое, драматичное и полифоническое звучание коллектива, а также их почтительное отношение к родной культуре и традиции, снискало любовь поклонников по всему миру. Массовому слушателю Warduna могут быть известны как соавторы саундтрека к сериалу «Викинги» — однако не будет преувеличением сказать, что их музыкальный мир вмещает куда большие вселенные.
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Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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