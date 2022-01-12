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Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387959
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ozzy Osbourne
filter_none Товар входит в коллекцию Ozzy Osbourne

Коллекция Ozzy Osbourne


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397184518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight To Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, Under The Graveyard, Eat Me, Today Is The End, Scary Little Green Men, Holy For Tonight, It's A Raid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка

Track List

A1Straight To Hell
A2All My Life
A3Goodbye
A4Ordinary Man
A5Under The Graveyard
B1Eat Me
B2Today Is The End
B3Scary Little Green Men
B4Holy For Tonight
B5It's A Raid

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка

12.01.2022
Олег

Достоинства:
Отлично оформленная обложка - на ней великий и ужасный во всей красе . Состоит из 10 композиций , в записи которых участвовали Элтон Джон , Слэш- культовый гитарист группы Guns N’ Roses и другие чуть менее известные музыканты .
По звуку лично у меня претензий нет , все композиции , как всегда , на высоком уровне , давно заданном этим музыкантом . Записан альбом на 140 граммовой черной массе . Внутри карточка для скачивания альбома в MP3 c бонус -треками . Внутренний конверт с текстами песен .

Недостатки:
Нет антистатического конверта , альбом не разворотный , нет плаката ( как в издании DELUX ).

Комментарий:
Последний на 21 февраля 2020 года альбом великого Ozzy Ozbourne . Первая сольная работа за последние 10 лет .
07.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Самый крайний, на данный момент, альбом Великого и Ужасного (и очень надеюсь, что не последний, но...). Заглавный трек с гостевым участием сэра Элтона. Сам альбом неровный и неоднозначный. Но мы то понимаем, что важен сам факт записи и ее выпуска, поскольку (после стольких лет рок-н-рольного безумства и излишеств) сейчас Папаше реально поплохело. И хвала небесам, что он вообще дошел до студии и смог записаться.

Недостатки:
Код на скачивание цифровой версии имел ограниченное время действия - до марта 2021 года. Винил 140 грамм, могли бы не жмотиться на 180

Комментарий:
Оззи есть Оззи, даже в нынешнем коматозном состоянии. Его голос уникален, а самого Оззи по праву называют крестным отцом хэви-метала. Рука не поднимается напечатать, что возможно это последний альбом Оззи (дай Бог ему сил и здоровья), но все может быть. Истинный любитель тяжелой музыки просто из уважения к Мэтру не сможет пройти мимо этой пластинки



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397184518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
ORDINARY MAN
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight To Hell, All My Life, Goodbye, Ordinary Man, Under The Graveyard, Eat Me, Today Is The End, Scary Little Green Men, Holy For Tonight, It's A Raid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Straight To Hell
A2All My Life
A3Goodbye
A4Ordinary Man
A5Under The Graveyard
B1Eat Me
B2Today Is The End
B3Scary Little Green Men
B4Holy For Tonight
B5It's A Raid
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.01.2022
Олег

Достоинства:
Отлично оформленная обложка - на ней великий и ужасный во всей красе . Состоит из 10 композиций , в записи которых участвовали Элтон Джон , Слэш- культовый гитарист группы Guns N’ Roses и другие чуть менее известные музыканты .
По звуку лично у меня претензий нет , все композиции , как всегда , на высоком уровне , давно заданном этим музыкантом . Записан альбом на 140 граммовой черной массе . Внутри карточка для скачивания альбома в MP3 c бонус -треками . Внутренний конверт с текстами песен .

Недостатки:
Нет антистатического конверта , альбом не разворотный , нет плаката ( как в издании DELUX ).

Комментарий:
Последний на 21 февраля 2020 года альбом великого Ozzy Ozbourne . Первая сольная работа за последние 10 лет .
07.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Самый крайний, на данный момент, альбом Великого и Ужасного (и очень надеюсь, что не последний, но...). Заглавный трек с гостевым участием сэра Элтона. Сам альбом неровный и неоднозначный. Но мы то понимаем, что важен сам факт записи и ее выпуска, поскольку (после стольких лет рок-н-рольного безумства и излишеств) сейчас Папаше реально поплохело. И хвала небесам, что он вообще дошел до студии и смог записаться.

Недостатки:
Код на скачивание цифровой версии имел ограниченное время действия - до марта 2021 года. Винил 140 грамм, могли бы не жмотиться на 180

Комментарий:
Оззи есть Оззи, даже в нынешнем коматозном состоянии. Его голос уникален, а самого Оззи по праву называют крестным отцом хэви-метала. Рука не поднимается напечатать, что возможно это последний альбом Оззи (дай Бог ему сил и здоровья), но все может быть. Истинный любитель тяжелой музыки просто из уважения к Мэтру не сможет пройти мимо этой пластинки


Ozzy Osbourne - Ordinary Man (0194397184518) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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