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Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 1
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 2
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 3
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 4
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 5
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 6
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 7
Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 2
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 3
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 4
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 5
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 6
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 7
  • Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678664564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Good, Way Down We Go, Broken Bones, Glass House, Hot Blood, All The Pretty Girls, Automobile, Wor I Vaglaskogi, Save Yourself, I Can't Go On Without You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка

Track List

A1No Good
A2Way Down We Go
A3Broken Bones
A4Glass House
A5Hot Blood
B6All The Pretty Girls
B7Automobile
B8Vor I Vaglaskogi
B9Save Yourself
B10I Can't Go On Without You

Отзывы о товаре Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка

21.10.2018
вадим

Достоинства:
интересная и необычная работа

Недостатки:
нет

Комментарий:
альбом который включают в себя два жанра инди и кантри. одна сторона белая другая черная! так он и разбит на две части а и в! ребята в поиске.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678664564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
A/B
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Good, Way Down We Go, Broken Bones, Glass House, Hot Blood, All The Pretty Girls, Automobile, Wor I Vaglaskogi, Save Yourself, I Can't Go On Without You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1No Good
A2Way Down We Go
A3Broken Bones
A4Glass House
A5Hot Blood
B6All The Pretty Girls
B7Automobile
B8Vor I Vaglaskogi
B9Save Yourself
B10I Can't Go On Without You
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.10.2018
вадим

Достоинства:
интересная и необычная работа

Недостатки:
нет

Комментарий:
альбом который включают в себя два жанра инди и кантри. одна сторона белая другая черная! так он и разбит на две части а и в! ребята в поиске.


Kaleo - A/B (0075678664564) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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