Top.Mail.Ru
Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние, 736586

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 280 руб.  4 830 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние
3 280 руб. -32%
4 830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка

Отзывы о товаре Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0198028482219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wardruna
Альбом (сингл)
Birna
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Hertan, Birna, Ljos Til Jord, Dvaledraumar, Jord Til Ljos, Himinndotter, Hibjornen, Skuggehesten, Tretale, Lyfjaberg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Wardruna - Birna (0198028482219) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...