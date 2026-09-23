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Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка

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Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 7
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 8
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 9
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 10
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 11
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 12
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 13
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 14
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 15
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 16
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 17
Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
50 Heavy Metal Years of Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 7
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 8
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 9
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 10
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 11
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 12
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 13
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 14
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 15
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 16
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 17
  • Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647232
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Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398917818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
50 Heavy Metal Years of Music
Трек-лист
Let Us Prey / Call For The Priest, You Dont Have To Be Old To Be Wise, Fever, Eat Me Alive, All Guns Blazing, Never The Heroes, Dissident Aggressor (Live), Out In The Cold (Live), Running Wild (Live), Victim Of Changes (Live)? (May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre), The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (Point of Entry ‘Worldwide Blitz’ Tour - Live in Hammersmith, London - November 21, 1981 - Hammersmith Odeon), Bloodstone (Live)?(Screaming For Vengeance World Vengeance Tour -
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка

50 ЛЕТ ПО МЕТАЛЛУ: АНТОЛОГИЯ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ JUDAS PRIEST!.. 50 Years In Metal, юбилейная компиляция легенд хэви-метала Judas Priest, увидит свет 15 октября на CD и 2LP. В альбом войдут 7 концертных записей, которые будут публиковаться впервые. 15 октября в продажу поступит 50 Years In Metal — юбилейная антология титанов хэви-метала Judas Priest. Альбом увидит свет на CD и двойном красном 180-граммовом виниле и вместит в себя 16 треков, получивших обновленный мастеринг, 7 из них — концертные записи из архива группы, публикующиеся впервые. Восстановлением и микшированием записей занимался Том Аллом из студии La Cucina W8, в то время как мастеринг был осуществлен Алексом Уортоном на знаменитой студии Abbey Road. Judas Priest сформировались в 1970 году в Бирмингеме — городе, который, по мнению многих, стал родоначальником хэви-метала. И музыкантам, составившим ядро коллектива, было уготовано изменить облик хэви-метала. На протяжении 70-х Priest были проложили путь металлу как жанру такими классическими альбомами, как Sad Wings of Destiny (1976), Sin After Sin (1977) и Hell Bent for Leather (1978), а также одной из лучших концертных записей жанра Unleashed in the East (1979). В 80-е годы Priest уверенно покоряют мир, выступив в качестве хедлайнеров мировых арен благодаря таким классическим альбомам, как British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982), а также став одной из первых металлических групп, которую приняло зарождавшееся в то время MTV. На счету «Пристов» — хедлайн-выступления на легендарных фестивалях Monsters of Rock 1980 года, 1983 US Festival и 1985 Live Aid, им же принадлежит и изобретение классического образа металлистов в коже и шипах. Успех Judas Priest продолжался на протяжении 90-х годов и далее с приходом барабанщика Скотта Трэвиса, о чем свидетельствуют такие звездные альбомы, как Painkiller (1990), Angel of Retribution (2005) и A Touch of Evil: Live (2009), на последнем из которых Priest получили премию Грэмми за убийственное исполнение классической песни Dissident Aggressor. Триумфальное шествие Judas Priest продолжилось как на рубеже веков, так и в новом столетии, при этом важно отметить, что Judas Priest не бронзовеют, достаточно сказать, что последний альбом Judas Priest “Firepower” 2018 года стал самым успешным альбомом английского коллектива в хит-парадах, достигшего 5-й строчки чарта Billboard 200 и #5 места в чарте альбомов Великобритании.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398917818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
50 Heavy Metal Years of Music
Трек-лист
Let Us Prey / Call For The Priest, You Dont Have To Be Old To Be Wise, Fever, Eat Me Alive, All Guns Blazing, Never The Heroes, Dissident Aggressor (Live), Out In The Cold (Live), Running Wild (Live), Victim Of Changes (Live)? (May 09, 1978 - Cleveland, OH - Agora Theatre), The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (Point of Entry ‘Worldwide Blitz’ Tour - Live in Hammersmith, London - November 21, 1981 - Hammersmith Odeon), Bloodstone (Live)?(Screaming For Vengeance World Vengeance Tour -
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
50 ЛЕТ ПО МЕТАЛЛУ: АНТОЛОГИЯ ГЛАВНЫХ ВЕЩЕЙ JUDAS PRIEST!.. 50 Years In Metal, юбилейная компиляция легенд хэви-метала Judas Priest, увидит свет 15 октября на CD и 2LP. В альбом войдут 7 концертных записей, которые будут публиковаться впервые. 15 октября в продажу поступит 50 Years In Metal — юбилейная антология титанов хэви-метала Judas Priest. Альбом увидит свет на CD и двойном красном 180-граммовом виниле и вместит в себя 16 треков, получивших обновленный мастеринг, 7 из них — концертные записи из архива группы, публикующиеся впервые. Восстановлением и микшированием записей занимался Том Аллом из студии La Cucina W8, в то время как мастеринг был осуществлен Алексом Уортоном на знаменитой студии Abbey Road. Judas Priest сформировались в 1970 году в Бирмингеме — городе, который, по мнению многих, стал родоначальником хэви-метала. И музыкантам, составившим ядро коллектива, было уготовано изменить облик хэви-метала. На протяжении 70-х Priest были проложили путь металлу как жанру такими классическими альбомами, как Sad Wings of Destiny (1976), Sin After Sin (1977) и Hell Bent for Leather (1978), а также одной из лучших концертных записей жанра Unleashed in the East (1979). В 80-е годы Priest уверенно покоряют мир, выступив в качестве хедлайнеров мировых арен благодаря таким классическим альбомам, как British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982), а также став одной из первых металлических групп, которую приняло зарождавшееся в то время MTV. На счету «Пристов» — хедлайн-выступления на легендарных фестивалях Monsters of Rock 1980 года, 1983 US Festival и 1985 Live Aid, им же принадлежит и изобретение классического образа металлистов в коже и шипах. Успех Judas Priest продолжался на протяжении 90-х годов и далее с приходом барабанщика Скотта Трэвиса, о чем свидетельствуют такие звездные альбомы, как Painkiller (1990), Angel of Retribution (2005) и A Touch of Evil: Live (2009), на последнем из которых Priest получили премию Грэмми за убийственное исполнение классической песни Dissident Aggressor. Триумфальное шествие Judas Priest продолжилось как на рубеже веков, так и в новом столетии, при этом важно отметить, что Judas Priest не бронзовеют, достаточно сказать, что последний альбом Judas Priest “Firepower” 2018 года стал самым успешным альбомом английского коллектива в хит-парадах, достигшего 5-й строчки чарта Billboard 200 и #5 места в чарте альбомов Великобритании.
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Judas Priest - Reflections - 50 Heavy Metal Years of Music (Red ) (0194398917818) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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