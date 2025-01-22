Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 500837
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Концерт 1990 года на 2LP по 180 гр, буклет 16 стр. Записан на 45 об, конверт разворотный , производство Германия . Звучание понравилось .
Недостатки:
Без недостатков .
Комментарий:
Хорошая подборка всемирно известных хитов . Цена на Котофото выше всческих похвал .
Достоинства:
Отличный концертный альбом , изданный в Германии на двух LP . Исполняются известные хиты Pink Floyd . Запись качественная . Обложка разворотная . Сами пластинки упакованы в фирменные черные антистатические конверты . В комплекте 16 - страничный буклет . Масса черная 180гр.
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Live at Knebworth получил положительные отзывы критиков . Мне он тоже понравился . С учетом бонусов Котофото цена выше всяческих похвал . Рекомендую .
Достоинства:
Отличная запись, полиграфия.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена на распродаже была лучшая
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Достоинства:
Концерт 1990 года на 2LP по 180 гр, буклет 16 стр. Записан на 45 об, конверт разворотный , производство Германия . Звучание понравилось .
Недостатки:
Без недостатков .
Комментарий:
Хорошая подборка всемирно известных хитов . Цена на Котофото выше всческих похвал .
Достоинства:
Отличный концертный альбом , изданный в Германии на двух LP . Исполняются известные хиты Pink Floyd . Запись качественная . Обложка разворотная . Сами пластинки упакованы в фирменные черные антистатические конверты . В комплекте 16 - страничный буклет . Масса черная 180гр.
Недостатки:
Нет таких .
Комментарий:
Live at Knebworth получил положительные отзывы критиков . Мне он тоже понравился . С учетом бонусов Котофото цена выше всяческих похвал . Рекомендую .
Достоинства:
Отличная запись, полиграфия.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена на распродаже была лучшая