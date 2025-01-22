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Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка

Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка

22.01.2025
Олег

Достоинства:
Концерт 1990 года на 2LP по 180 гр, буклет 16 стр. Записан на 45 об, конверт разворотный , производство Германия . Звучание понравилось .

Недостатки:
Без недостатков .

Комментарий:
Хорошая подборка всемирно известных хитов . Цена на Котофото выше всческих похвал .
16.08.2024
Елена

Достоинства:
Отличный концертный альбом , изданный в Германии на двух LP . Исполняются известные хиты Pink Floyd . Запись качественная . Обложка разворотная . Сами пластинки упакованы в фирменные черные антистатические конверты . В комплекте 16 - страничный буклет . Масса черная 180гр.

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Live at Knebworth получил положительные отзывы критиков . Мне он тоже понравился . С учетом бонусов Котофото цена выше всяческих похвал . Рекомендую .
16.05.2023
Рустем

Достоинства:
Отличная запись, полиграфия.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цена на распродаже была лучшая



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.01.2025
Олег

Достоинства:
Концерт 1990 года на 2LP по 180 гр, буклет 16 стр. Записан на 45 об, конверт разворотный , производство Германия . Звучание понравилось .

Недостатки:
Без недостатков .

Комментарий:
Хорошая подборка всемирно известных хитов . Цена на Котофото выше всческих похвал .
16.08.2024
Елена

Достоинства:
Отличный концертный альбом , изданный в Германии на двух LP . Исполняются известные хиты Pink Floyd . Запись качественная . Обложка разворотная . Сами пластинки упакованы в фирменные черные антистатические конверты . В комплекте 16 - страничный буклет . Масса черная 180гр.

Недостатки:
Нет таких .

Комментарий:
Live at Knebworth получил положительные отзывы критиков . Мне он тоже понравился . С учетом бонусов Котофото цена выше всяческих похвал . Рекомендую .
16.05.2023
Рустем

Достоинства:
Отличная запись, полиграфия.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цена на распродаже была лучшая


Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 (0190295258504) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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