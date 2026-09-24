Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, специальное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 720258
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029746310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
Нет
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка
В честь 50-летия альбома 'Wish You Were Here' он впервые выходит на виниле цвета "желтого пламени". Альбом, содержащий 'Shine On You Crazy Diamond', гипнотический 'Welcome to the Machine', едкий 'Have a Cigar' и важнейшую заглавную песню 'Wish You Were Here', несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, бренности и комментарии о лицемерии музыкального бизнеса воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода, 'Wish You Were Here' звучит так же резонансно и жизненно, как и прежде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029746310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
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Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
Нет
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
В честь 50-летия альбома 'Wish You Were Here' он впервые выходит на виниле цвета "желтого пламени". Альбом, содержащий 'Shine On You Crazy Diamond', гипнотический 'Welcome to the Machine', едкий 'Have a Cigar' и важнейшую заглавную песню 'Wish You Were Here', несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, бренности и комментарии о лицемерии музыкального бизнеса воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода, 'Wish You Were Here' звучит так же резонансно и жизненно, как и прежде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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