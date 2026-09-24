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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, специальное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720258
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029746310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
Нет
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка

В честь 50-летия альбома 'Wish You Were Here' он впервые выходит на виниле цвета "желтого пламени". Альбом, содержащий 'Shine On You Crazy Diamond', гипнотический 'Welcome to the Machine', едкий 'Have a Cigar' и важнейшую заглавную песню 'Wish You Were Here', несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, бренности и комментарии о лицемерии музыкального бизнеса воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода, 'Wish You Were Here' звучит так же резонансно и жизненно, как и прежде.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029746310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
Wish You Were Here (50th Anniversary)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-5), Welcome to the Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond (Pts. 6-9)
Развернуть
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
Нет
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Описание
В честь 50-летия альбома 'Wish You Were Here' он впервые выходит на виниле цвета "желтого пламени". Альбом, содержащий 'Shine On You Crazy Diamond', гипнотический 'Welcome to the Machine', едкий 'Have a Cigar' и важнейшую заглавную песню 'Wish You Were Here', несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, бренности и комментарии о лицемерии музыкального бизнеса воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода, 'Wish You Were Here' звучит так же резонансно и жизненно, как и прежде.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame) (0198029746310) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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