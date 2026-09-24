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Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка

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Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка - фото 1
Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anja Huwe
Альбом (сингл)
Codes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка - фото 1
  • Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705200
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Загружаем...
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Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563171004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anja Huwe
Альбом (сингл)
Codes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skuggornas, Rabenschwarz, Pariah, Exit, O Wald Zwischenwelt, Sleep With One Eye Open, Living In The Forest, Hideaway
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка

Сольный дебют несравненной фронтвумен Xmal Deutschland Ани Хуве будет выпущен параллельно с переизданием Xmal Deutschland. По приглашению своей давней подруги Моны Мюр, Хуве пересмотрела свой десятилетний перерыв в музыке. В течение полутора лет они вместе работали в Берлине, сочиняя, исполняя и продюсируя с нуля треки, которые в итоге вошли в альбом Codes. Важной частью общего звучания стал вклад Мануэлы Рикерс, которая добавила свой знаменитый гитарный стиль. Вдохновленный дневниковыми записями Моше Шницки, который покинул родину в 1942 году в возрасте 17 лет, чтобы жить партизаном в пещерных белорусских лесах, Codes рассказывает о человеческом опыте и о том, что экстремальные ситуации могут сделать с человеком. В результате получился поэтический, музыкальный космос, который охватывает следующие темы: Лес, страх, боль, потеря, насилие и одиночество, а также красота, тоска, надежда и стремление выжить, - объясняет Хуве. При элегантном продюсировании Mur и Huwe и микшировании и мастеринге Jon Caffery (Joy Division, Gary Numan, Einst?rzende Neubauten), эпические построения рушатся и распространяются, плавные синтезаторные дроны звука даже чувствуют клаустрофобию временами. Xmal Deutschland, которые сегодня считаются пионерами пост-панка, в 1980-е годы никогда не были самодовольными, но всегда задорно атаковали. Возвращение Huwe ничем не отличается от этого. Неожиданный, но давно ожидаемый, Codes - это как недостающая страница в учебниках истории пост-панка, свежая краска на холсте десятилетней давности - продукт неутомимого стремления выжить на своих собственных условиях.

Отзывы о товаре Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563171004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Anja Huwe
Альбом (сингл)
Codes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Skuggornas, Rabenschwarz, Pariah, Exit, O Wald Zwischenwelt, Sleep With One Eye Open, Living In The Forest, Hideaway
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сольный дебют несравненной фронтвумен Xmal Deutschland Ани Хуве будет выпущен параллельно с переизданием Xmal Deutschland. По приглашению своей давней подруги Моны Мюр, Хуве пересмотрела свой десятилетний перерыв в музыке. В течение полутора лет они вместе работали в Берлине, сочиняя, исполняя и продюсируя с нуля треки, которые в итоге вошли в альбом Codes. Важной частью общего звучания стал вклад Мануэлы Рикерс, которая добавила свой знаменитый гитарный стиль. Вдохновленный дневниковыми записями Моше Шницки, который покинул родину в 1942 году в возрасте 17 лет, чтобы жить партизаном в пещерных белорусских лесах, Codes рассказывает о человеческом опыте и о том, что экстремальные ситуации могут сделать с человеком. В результате получился поэтический, музыкальный космос, который охватывает следующие темы: Лес, страх, боль, потеря, насилие и одиночество, а также красота, тоска, надежда и стремление выжить, - объясняет Хуве. При элегантном продюсировании Mur и Huwe и микшировании и мастеринге Jon Caffery (Joy Division, Gary Numan, Einst?rzende Neubauten), эпические построения рушатся и распространяются, плавные синтезаторные дроны звука даже чувствуют клаустрофобию временами. Xmal Deutschland, которые сегодня считаются пионерами пост-панка, в 1980-е годы никогда не были самодовольными, но всегда задорно атаковали. Возвращение Huwe ничем не отличается от этого. Неожиданный, но давно ожидаемый, Codes - это как недостающая страница в учебниках истории пост-панка, свежая краска на холсте десятилетней давности - продукт неутомимого стремления выжить на своих собственных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anja Huwe - Codes (coloured) (0843563171004) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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