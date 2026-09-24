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Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114)

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Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 1
Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 2
Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
  • Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 1
  • Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 2
  • Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
870 руб.  1 250 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114)
870 руб. -30%
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114)

Пистолет поливочный B-812, коннектор 1/2 с автостопом PROLine 429114 - очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.

Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет поливочный B-812, коннектор 1/2 с автостопом PROLine 429114 - очень удобен в применении. Обеспечивает быстрое, простое и качественное подключение к практически любой поливочной системе без дополнительных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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