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Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C)

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Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
5
  • Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696973
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C)
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
5
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х5
Вес, г.
184

Описание товара Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C)

Пистолет-распылитель RACO 4255-55/520C может работать с водой температурой от +70 до - 5 градусов. Пять режимов напора струи позволяют выбрать нужный вариант разбрызгивания воды в зависимости от потребностей. Инструмент выполнен из ударопрочного ABS - пластика, что увеличивает срок его службы.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
5
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO 4255-55/520C может работать с водой температурой от +70 до - 5 градусов. Пять режимов напора струи позволяют выбрать нужный вариант разбрызгивания воды в зависимости от потребностей. Инструмент выполнен из ударопрочного ABS - пластика, что увеличивает срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиковый (4255-55/520C) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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