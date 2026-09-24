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Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) купить с доставкой в Москве
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Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B)

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Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) - фото 1
Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
  • Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) - фото 1
  • Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Ширина, см
9
Высота, см
4
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
103

Описание товара Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B)

Соединитель "шланг-насадка" 4246-55007B RACO используется с системами полива для соединения поливочного шланга с различными насадками. Соединитель выполнен из латуни, которая прошла процесс полировки и не подвергается химическим и механическим воздействиям. С помощью приспособления осуществляется легкая и быстрая смена насадок, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Ширина, см
9
Высота, см
4
Описание
Соединитель "шланг-насадка" 4246-55007B RACO используется с системами полива для соединения поливочного шланга с различными насадками. Соединитель выполнен из латуни, которая прошла процесс полировки и не подвергается химическим и механическим воздействиям. С помощью приспособления осуществляется легкая и быстрая смена насадок, когда это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланга (4246-55007B) – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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