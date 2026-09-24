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Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C)

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Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
11
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C)
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
11
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
10.4
Высота, см
35.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х3
Вес, г.
205

Описание товара Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C)

Круговой распылитель Raco 4260-55/652C предназначен для стационарного полива растений. Изготовлен из высококачественного цинкового сплава и не подвержен коррозии благодаря хромированному покрытию. Снабжен двумя соединительными гнездами, позволяющими создавать цепочку из нескольких распылителей. Распылитель легко фиксируется в почве благодаря металлической пике. Максимальная площадь полива - 95 м2. Максимальный диаметр полива - 11 м.

Отзывы о товаре Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Дальность полива
11
Количество режимов полива
1
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
10.4
Высота, см
35.6
Страна производитель
Китай
Описание
Круговой распылитель Raco 4260-55/652C предназначен для стационарного полива растений. Изготовлен из высококачественного цинкового сплава и не подвержен коррозии благодаря хромированному покрытию. Снабжен двумя соединительными гнездами, позволяющими создавать цепочку из нескольких распылителей. Распылитель легко фиксируется в почве благодаря металлической пике. Максимальная площадь полива - 95 м2. Максимальный диаметр полива - 11 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель круговой RACO 652C, на пике, металлический (4260-55/652C) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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