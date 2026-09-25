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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м

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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 1
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 2
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 3
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
25
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2&quot;, 25 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х26х15
Вес, кг.
2.19

Описание товара Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673526 длиной 25 м и диаметром 1/2" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
  • Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
  • Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
25
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
14
Страна производитель
Россия
Описание

Армированный поливочный шланг из ПВХ Сибртех «Дачник» 673526 длиной 25 м и диаметром 1/2" используется садоводами для орошения участка. Подходит для ежедневного применения, оптимален для участков средней площади. Совместим с любыми системами полива Palisad. Использование шланга позволяет сэкономить время пользователя и повышает комфорт работы в саду.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — при изготовлении использован высококачественный поливинилхлорид (ПВХ).
  • Устойчивость к скручиванию и перегибам — шланг армирован полиэстерной нитью.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет шланг от воздействия УФ-лучей.
  • Экологичность — поливинилхлорид не содержит токсичных веществ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", 25 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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