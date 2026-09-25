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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м

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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 1
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 2
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 3
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 4
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 5
Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланг
Материал
пластик
Длина, м
15
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 1
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 2
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 3
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 4
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 5
  • Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4&quot;, 15 м - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м
840 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х14
Вес, кг.
2.39

Описание товара Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м

Поливочный набор СибрТех с 15-метровым пластиковым шлангом поможет организовать полив на удобном расстоянии от источника воды. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды из ёмкости или водопровода, поэтому набор удобно использовать на даче, в саду и на приусадебном участке. Шланг рассчитан на давление 14 бар и обеспечивает необходимую длину для полива растений, клумб и других зон участка. Компактные габариты 36?15 см делают набор удобным для хранения, а вес 3,2 кг — устойчивым и основательным решением для регулярных хозяйственных задач.

Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Шланг
Тип товара
поливочный набор
Материал
пластик
Длина, м
15
Рассеиватель
нет
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Давление, Бар
14
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
36
Высота, см
15
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Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор СибрТех с 15-метровым пластиковым шлангом поможет организовать полив на удобном расстоянии от источника воды. Подключение диаметром 3/4 дюйма подходит для подачи воды из ёмкости или водопровода, поэтому набор удобно использовать на даче, в саду и на приусадебном участке. Шланг рассчитан на давление 14 бар и обеспечивает необходимую длину для полива растений, клумб и других зон участка. Компактные габариты 36?15 см делают набор удобным для хранения, а вес 3,2 кг — устойчивым и основательным решением для регулярных хозяйственных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", 15 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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