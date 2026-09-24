Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 696975
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920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х1
Вес, г.
500
Описание товара Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)
Поливочный набор РОСТОК 428498-15 применяется для бережного полива растений при подключении к водопроводу. Рабочее давление: 3 атм. В набор входит удлиняющийся шланг 5-15 м, адаптер для подключения, пистолетный распылитель с регулировкой струи: жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
адаптер
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Ширина, см
23.5
Высота, см
21.5
Страна производитель
Китай
Поливочный набор РОСТОК 428498-15 применяется для бережного полива растений при подключении к водопроводу. Рабочее давление: 3 атм. В набор входит удлиняющийся шланг 5-15 м, адаптер для подключения, пистолетный распылитель с регулировкой струи: жесткая струя, душ, плоская струя, центр, конус, слабая струя, аэрирование.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет поливочный РОСТОК Р-15, 5 - 15 м, коннекторы, удлиняющийся шланг (428498-15)