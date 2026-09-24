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Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) купить с доставкой в Москве
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Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317)

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Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 1
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 2
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 3
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 4
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 5
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 6
Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Количество сопел
3
Площадь полива
0
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 1
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 2
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 3
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 4
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 5
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 6
  • Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
9
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, г.
620

Описание товара Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317)

Круговой распылитель GRINDA PROLine RR-Pro 429317 предназначен для орошения дачного или садового участка. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Удобство работы. Оснащен тремя поворотными соплами, при помощи которых можно регулировать интенсивность и площадь полива. Подставка с металлической базой обеспечивает удобство размещения распылителя в любом удобном месте.

Отзывы о товаре Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
круговой
Количество режимов полива
1
Количество сопел
3
Площадь полива
0
Форма участка полива
круг
Ширина, см
9
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Круговой распылитель GRINDA PROLine RR-Pro 429317 предназначен для орошения дачного или садового участка. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Удобство работы. Оснащен тремя поворотными соплами, при помощи которых можно регулировать интенсивность и площадь полива. Подставка с металлической базой обеспечивает удобство размещения распылителя в любом удобном месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колёсиками, ударопрочный пластик PROLine (429317) - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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