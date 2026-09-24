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Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) купить с доставкой в Москве
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Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645)

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Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 1
Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 2
Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 3
Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 4
Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 1
  • Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 2
  • Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 3
  • Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 4
  • Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645)
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
11.5
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х6
Вес, г.
320

Описание товара Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645)

Металлический импульсный распылитель GRINDA GM-X 450 м2 8-427645 используется для орошения дачного или садового участка. Долгий срок службы. Изготовлен из металла, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Надежно устанавливается в почву при помощи пластиковой пики. Предусмотрен щадящий режим для полива чувствительных растений. Конструкция позволяет создать цепочку из нескольких распылителей.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
11.5
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический импульсный распылитель GRINDA GM-X 450 м2 8-427645 используется для орошения дачного или садового участка. Долгий срок службы. Изготовлен из металла, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Надежно устанавливается в почву при помощи пластиковой пики. Предусмотрен щадящий режим для полива чувствительных растений. Конструкция позволяет создать цепочку из нескольких распылителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645) - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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