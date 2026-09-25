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Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный купить с доставкой в Москве
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Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный

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Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 1
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 2
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 3
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 4
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 5
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 6
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 7
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 8
Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 1
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 2
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 3
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 4
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 5
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 6
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 7
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 8
  • Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2&quot;, (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
3
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
210

Описание товара Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный

Набор PALISAD 66210 применяется для наращивания длины шланга и для полива растений при подключении к поливочному шлангу 1/2". Является незаменимым помощником в саду и на даче. Все элементы набора выполнены из высококачественной ударопрочной латуни, устойчивой к воздействию влаги. Быстросъемный соединитель 1/2" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг. В комплект также входит быстросъемный соединитель 1/2" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга. Посадочные диаметры деталей набора совместимы со всеми адаптерами, тройниками, быстросъемными соединителями, разбрызгивателями из разных материалов серии "Palisad".

Отзывы о товаре Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип товара
поливочный набор
Материал
металл
Тип фитинга
коннектор
Регулятор расхода воды
нет
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Фиксатор для длительного полива
нет
Ширина, см
3
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Набор PALISAD 66210 применяется для наращивания длины шланга и для полива растений при подключении к поливочному шлангу 1/2". Является незаменимым помощником в саду и на даче. Все элементы набора выполнены из высококачественной ударопрочной латуни, устойчивой к воздействию влаги. Быстросъемный соединитель 1/2" позволяет быстро подсоединять или отсоединять шланг. В комплект также входит быстросъемный соединитель 1/2" с функцией "аквастоп", которая блокирует поток воды при отсоединении поливочного наконечника, предотвращая вытекание воды из шланга. Посадочные диаметры деталей набора совместимы со всеми адаптерами, тройниками, быстросъемными соединителями, разбрызгивателями из разных материалов серии "Palisad".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для подключения шланга PALISAD 66210, 1/2", (переходник, 2 соединит.аквастоп), латунный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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