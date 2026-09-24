Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 705143
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950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х6
Вес, г.
446
Описание товара Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)
Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine RM-8 8 режимов, TPR покрытие 8-427143_z02 применяется для полива растений на дачном участке или в саду. Оснащен регулировкой распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine RM-8 8 режимов, TPR покрытие 8-427143_z02 применяется для полива растений на дачном участке или в саду. Оснащен регулировкой распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143) - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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