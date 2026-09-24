Распределитель поливочный GRINDA BS-1, диаметр 3/4? - 1?, двухканальный, с внутренней резьбой, из латуни, оцинкованный PROLine (426112)
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Характеристики
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 696937
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980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
4.8
Высота, см
19.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
311
Описание товара Распределитель поливочный GRINDA BS-1, диаметр 3/4? - 1?, двухканальный, с внутренней резьбой, из латуни, оцинкованный PROLine (426112)
Распределитель поливочный PROLine BS (3/4-1, двухканальный) Grinda 426112_z01 изготовлен из цинкового сплава, ударопрочного пластика и термопластичной резины. Обеспечивает одновременное подключение 2-х водозаборных линий к водопроводной трубе или крану с внешней резьбой 3/4.1.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Соединители и фитинги для систем полива
Тип фитинга
разветвитель
Ширина, см
4.8
Высота, см
19.1
Страна производитель
Китай
Распределитель поливочный PROLine BS (3/4-1, двухканальный) Grinda 426112_z01 изготовлен из цинкового сплава, ударопрочного пластика и термопластичной резины. Обеспечивает одновременное подключение 2-х водозаборных линий к водопроводной трубе или крану с внешней резьбой 3/4.1.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распределитель поливочный GRINDA BS-1, диаметр 3/4? - 1?, двухканальный, с внутренней резьбой, из латуни, оцинкованный PROLine (426112) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Распределитель поливочный GRINDA BS-1, диаметр 3/4? - 1?, двухканальный, с внутренней резьбой, из латуни, оцинкованный PROLine (426112)