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Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)

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Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х5
Вес, г.
154

Описание товара Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)

Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 481C плавная регулировка 4255-55/481C используется для полива и орошения растений на садовом участке. Плавная регулировка струи от четко направленной до распыления позволяет подобрать наиболее подходящую для любой культуры. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
2
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный пластиковый пистолет с TPR RACO 481C плавная регулировка 4255-55/481C используется для полива и орошения растений на садовом участке. Плавная регулировка струи от четко направленной до распыления позволяет подобрать наиболее подходящую для любой культуры. Эргономичная рукоятка с TPR-покрытием удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 481C, плавная регулировка, пластиковый с TPR (4255-55/481C) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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