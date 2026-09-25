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Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE купить с доставкой в Москве
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Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE

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Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 1
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 2
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 3
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 4
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 5
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 6
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 7
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 8
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 9
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 10
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 11
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 12
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 13
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 14
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 15
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 16
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 17
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Длина, м
0.5
Количество режимов полива
7
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 1
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 2
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 3
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 4
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 5
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 6
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 7
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 8
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 9
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 10
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 11
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 12
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 13
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 14
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 15
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 16
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 17
  • Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745292
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Длина, м
0.5
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х16х7
Вес, г.
450

Описание товара Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE

Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE

Отзывы о товаре Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
распылитель
Материал
пластик
Длина, м
0.5
Количество режимов полива
7
Регулятор расхода воды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель PALISAD 65802, 7 режимов, алюминиевая штанга, 500 мм, поворотная голова, LUXE - купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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