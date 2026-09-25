Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 745160
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х25х12
Вес, кг.
1.94
Описание товара Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитПистолет поливочный RACO 508C, 8 режимов, курок сзади, пластиков...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитРаспылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пласти...
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитШланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673526, ПВХ, 1/2", ...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитШланг поливочный армированный дачный СИБРТЕХ 673556, ПВХ, 3/4", ...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитСоединитель быстросъемный RACO PROFI, 1/2?, из латуни, для шланг...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитПистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов,...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитЛейка садовая СИБРТЕХ 67525, 10 л, оцинкованная, Россия
-
В наличииЦена 870 руб. 1 250 руб.218 руб. в СплитНабор поливочный GRINDA B-812 PROLine (429114)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитПистолет поливочный RACO 520C, 5 режимов, курок сзади, пластиков...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитПистолет поливочный GRINDA B-834, B-8, коннектор 3/4, конектор 3...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитРаспылитель импульсный GRINDA GM-X, металлический (8-427645)
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитРаспылитель круговой GRINDA RR-Pro, 3 сопла, на подставке с колё...
Бренд
Тип товара
шланг
Материал
ПВХ
Длина, м
15
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2 дюйм
Давление, Бар
25
Страна производитель
Россия
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м - по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный армированный эластичный PALISAD 67446, 1/2", 15 м