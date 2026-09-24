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Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145)

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Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Диаметр шланга
1/2; 3/4; 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
22
Размеры в упаковке, см
26х14х7
Вес, г.
220

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145)

Поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine X-8 8 режимов 8-427145_z02 используется для полива дачного участка. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Эргономичная рукоятка обладает малым весом, что способствует продолжительной работе без усталости в руке. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости обеспечивает удобство при работе.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Регулятор расхода воды
да
Форма участка полива
произвольная
Диаметр шланга
1/2; 3/4; 5/8
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
6
Высота, см
22
Описание
Поливочный пистолет с регулятором напора GRINDA PROLine X-8 8 режимов 8-427145_z02 используется для полива дачного участка. Оснащен плавной регулировкой интенсивности распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка. Эргономичная рукоятка обладает малым весом, что способствует продолжительной работе без усталости в руке. Металлический корпус отличается прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Фиксатор для непрерывной подачи жидкости обеспечивает удобство при работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA X-8, с регулятором напора, 8 режимов, курок спереди, двухкомпонентный, PROLine (8-427145) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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