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Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C)

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Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C)
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Ширина, см
16
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х7
Вес, г.
242

Описание товара Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C)

Распылитель RACO Мини 4260-55/666C предназначен для полива садово-огородных территорий. Восемь различных форм отверстий предназначены для полива участков различных форм и размеров. Разбрызгиватель установлен на небольшой устойчивой платформе.

Отзывы о товаре Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
стационарный
Количество режимов полива
8
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Ширина, см
16
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель RACO Мини 4260-55/666C предназначен для полива садово-огородных территорий. Восемь различных форм отверстий предназначены для полива участков различных форм и размеров. Разбрызгиватель установлен на небольшой устойчивой платформе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель стационарный RACO 666C, на круглой подставке, пластиковый (4260-55/666C) – стоимость товара 820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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