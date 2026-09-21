Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704095
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый
Миксер VITEK VT-1490 оснащен электронной панелью управления, которая позволит установить подходящую среди 5 скоростей и активировать турборежим для повышения производительности. Нажатием на специальную кнопку вы отсоедините насадку. Подключите 1.2-метровый шнур к сети напряжением 220-240В и начинайте использование прибора.
Миксер VITEK VT-1490 комплектуется крюками, которые помогут в приготовлении теста. Венчики из хромированного металла не окисляются при взаимодействии с содержимым и не воздействуют на вкусовые свойства. Пластиковый корпус белого цвета очищается от любых пятен за считанные минуты. Мощность в 600 Вт ускоряет взбивание и смешивание ингредиентов.
Миксер VITEK VT-1490 оснащен электронной панелью управления, которая позволит установить подходящую среди 5 скоростей и активировать турборежим для повышения производительности. Нажатием на специальную кнопку вы отсоедините насадку. Подключите 1.2-метровый шнур к сети напряжением 220-240В и начинайте использование прибора.
Миксер VITEK VT-1490 комплектуется крюками, которые помогут в приготовлении теста. Венчики из хромированного металла не окисляются при взаимодействии с содержимым и не воздействуют на вкусовые свойства. Пластиковый корпус белого цвета очищается от любых пятен за считанные минуты. Мощность в 600 Вт ускоряет взбивание и смешивание ингредиентов.
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый