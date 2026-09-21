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Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый

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Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 1
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 2
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 3
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 4
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 5
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 6
Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 1
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 2
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 3
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 4
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 5
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 6
  • Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704095
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.24

Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый

Миксер VITEK VT-1490 оснащен электронной панелью управления, которая позволит установить подходящую среди 5 скоростей и активировать турборежим для повышения производительности. Нажатием на специальную кнопку вы отсоедините насадку. Подключите 1.2-метровый шнур к сети напряжением 220-240В и начинайте использование прибора. Миксер VITEK VT-1490 комплектуется крюками, которые помогут в приготовлении теста. Венчики из хромированного металла не окисляются при взаимодействии с содержимым и не воздействуют на вкусовые свойства. Пластиковый корпус белого цвета очищается от любых пятен за считанные минуты. Мощность в 600 Вт ускоряет взбивание и смешивание ингредиентов.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1490 600Вт белый/зеленый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
600
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Чаша
Нет
Материал чаши
нет
Количество насадок
4
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер VITEK VT-1490 оснащен электронной панелью управления, которая позволит установить подходящую среди 5 скоростей и активировать турборежим для повышения производительности. Нажатием на специальную кнопку вы отсоедините насадку. Подключите 1.2-метровый шнур к сети напряжением 220-240В и начинайте использование прибора. Миксер VITEK VT-1490 комплектуется крюками, которые помогут в приготовлении теста. Венчики из хромированного металла не окисляются при взаимодействии с содержимым и не воздействуют на вкусовые свойства. Пластиковый корпус белого цвета очищается от любых пятен за считанные минуты. Мощность в 600 Вт ускоряет взбивание и смешивание ингредиентов.


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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