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Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый

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Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 1
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 2
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 3
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 4
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 5
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 6
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 150 руб.  3 600 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 44341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
2 150 руб. -40%
3 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
23х16х11
Вес, кг.
1.1

Описание товара Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый

Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 2; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый

Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Диана О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Для домашнего пользования-самое то!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Бисквит получился. То есть - зачет. Тем не менее, есть с чем сравнить: мой старенький Бош лучше. У него три скорости, максимальная - не знаю зачем, всегда пользовалась двумя первыми, смешивала на первой и взбивала на второй. У этого же - скоростей две, но они мало отличаются друг от друга. Первая, по ощущениям, слишком высокая для первой. Но поскольку все работает и все получилось - то и ладно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Любовь З.

Достоинства:


Комментарий:
кепка мне очень понравилась пришла во время
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный надежный миксер , очень удобный в использовании
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миксер! Работает. Жене понравился.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня очень удобный, так как пользуюсь не каждый день. Взбивает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный "немецкий" миксер, тактильно сильно отличается от "Бошей" из поднебесной.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер отличный, свои функции выполняет,советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, крутит, взбивает, размешивает. Резкий старт, посмотрим, сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный миксер. лёгкий и удобный в использовании. минусов пока нет
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший миксер, брала именно такой,потому что доверяю фирме.Для домашнего использования ,то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий,тихий,я считаю недорого.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Ахмед А.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно хороший вариант для домашней кухни, все отлично работает. Доставили на день раньше. На руках ощущается качество в отличии от китайских
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Калинина О.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший миксер в своих технических характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
не предел мечтаний, как на мой взгляд хлипкий
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный миксер! пользуюсь таким уже 6 лет. это взят на подарок маме :)
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
Кому надоели навороченные комбайны и планетарные миксеры, занимающие при хранении половину шкафа, покупайте этот простой девайс.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2022
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок отцу, доволен



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
Развернуть
Страна производитель
Словения
Описание
Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 2; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Диана О.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Для домашнего пользования-самое то!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Бисквит получился. То есть - зачет. Тем не менее, есть с чем сравнить: мой старенький Бош лучше. У него три скорости, максимальная - не знаю зачем, всегда пользовалась двумя первыми, смешивала на первой и взбивала на второй. У этого же - скоростей две, но они мало отличаются друг от друга. Первая, по ощущениям, слишком высокая для первой. Но поскольку все работает и все получилось - то и ладно.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Любовь З.

Достоинства:


Комментарий:
кепка мне очень понравилась пришла во время
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный надежный миксер , очень удобный в использовании
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миксер! Работает. Жене понравился.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для меня очень удобный, так как пользуюсь не каждый день. Взбивает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный "немецкий" миксер, тактильно сильно отличается от "Бошей" из поднебесной.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер отличный, свои функции выполняет,советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, крутит, взбивает, размешивает. Резкий старт, посмотрим, сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный миксер. лёгкий и удобный в использовании. минусов пока нет
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший миксер, брала именно такой,потому что доверяю фирме.Для домашнего использования ,то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий,тихий,я считаю недорого.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Ахмед А.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно хороший вариант для домашней кухни, все отлично работает. Доставили на день раньше. На руках ощущается качество в отличии от китайских
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Калинина О.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший миксер в своих технических характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Анастасия Р.

Достоинства:


Комментарий:
не предел мечтаний, как на мой взгляд хлипкий
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ксения Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный миксер! пользуюсь таким уже 6 лет. это взят на подарок маме :)
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2023
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
Кому надоели навороченные комбайны и планетарные миксеры, занимающие при хранении половину шкафа, покупайте этот простой девайс.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2022
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок отцу, доволен


Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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