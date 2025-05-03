Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 150 руб. 3 600 руб.
В наличии
Код товара: 44341
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2 150 руб. -40%
3 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
23х16х11
Вес, кг.
1.1
Описание товара Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 2; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
да
Число скоростей
2
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания
Развернуть
Страна производитель
Словения
Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 2; режим смешивания импульсный; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Для домашнего пользования-самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Бисквит получился. То есть - зачет. Тем не менее, есть с чем сравнить: мой старенький Бош лучше. У него три скорости, максимальная - не знаю зачем, всегда пользовалась двумя первыми, смешивала на первой и взбивала на второй. У этого же - скоростей две, но они мало отличаются друг от друга. Первая, по ощущениям, слишком высокая для первой. Но поскольку все работает и все получилось - то и ладно.
Достоинства:
Комментарий:
кепка мне очень понравилась пришла во время
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный надежный миксер , очень удобный в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер! Работает. Жене понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Для меня очень удобный, так как пользуюсь не каждый день. Взбивает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный "немецкий" миксер, тактильно сильно отличается от "Бошей" из поднебесной.
Достоинства:
Комментарий:
Миксер отличный, свои функции выполняет,советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, крутит, взбивает, размешивает. Резкий старт, посмотрим, сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
отличный миксер. лёгкий и удобный в использовании. минусов пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший миксер, брала именно такой,потому что доверяю фирме.Для домашнего использования ,то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий,тихий,я считаю недорого.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно хороший вариант для домашней кухни, все отлично работает. Доставили на день раньше. На руках ощущается качество в отличии от китайских
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший миксер в своих технических характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
не предел мечтаний, как на мой взгляд хлипкий
Достоинства:
Комментарий:
отличный миксер! пользуюсь таким уже 6 лет. это взят на подарок маме :)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Кому надоели навороченные комбайны и планетарные миксеры, занимающие при хранении половину шкафа, покупайте этот простой девайс.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок отцу, доволен
Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ3010 300Вт белый
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Для домашнего пользования-самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Бисквит получился. То есть - зачет. Тем не менее, есть с чем сравнить: мой старенький Бош лучше. У него три скорости, максимальная - не знаю зачем, всегда пользовалась двумя первыми, смешивала на первой и взбивала на второй. У этого же - скоростей две, но они мало отличаются друг от друга. Первая, по ощущениям, слишком высокая для первой. Но поскольку все работает и все получилось - то и ладно.
Достоинства:
Комментарий:
кепка мне очень понравилась пришла во время
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный надежный миксер , очень удобный в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миксер! Работает. Жене понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Для меня очень удобный, так как пользуюсь не каждый день. Взбивает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный "немецкий" миксер, тактильно сильно отличается от "Бошей" из поднебесной.
Достоинства:
Комментарий:
Миксер отличный, свои функции выполняет,советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, крутит, взбивает, размешивает. Резкий старт, посмотрим, сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
отличный миксер. лёгкий и удобный в использовании. минусов пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший миксер, брала именно такой,потому что доверяю фирме.Для домашнего использования ,то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий,тихий,я считаю недорого.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно хороший вариант для домашней кухни, все отлично работает. Доставили на день раньше. На руках ощущается качество в отличии от китайских
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший миксер в своих технических характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
не предел мечтаний, как на мой взгляд хлипкий
Достоинства:
Комментарий:
отличный миксер! пользуюсь таким уже 6 лет. это взят на подарок маме :)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Кому надоели навороченные комбайны и планетарные миксеры, занимающие при хранении половину шкафа, покупайте этот простой девайс.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок отцу, доволен