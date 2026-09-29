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Миксер Bosch MFQ 3030 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ 3030

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Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 1
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 2
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 3
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 4
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 5
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 6
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 7
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 8
Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
350
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Насадки
венчик для взбивания
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ 3030 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 112663
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
350
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Насадки
венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, кг.
1.03

Описание товара Миксер Bosch MFQ 3030

Ручной миксер; мощность 350 Вт; количество скоростей 4; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ 3030




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
350
Импульсный режим
да
Число скоростей
4
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Насадки
венчик для взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной миксер; мощность 350 Вт; количество скоростей 4; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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