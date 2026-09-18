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Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST купить с доставкой в Москве
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Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST

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Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 326851
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
2.8 л
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Размеры в упаковке, см
56х48х36
Вес, кг.
3.33

Описание товара Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST

Стационарный миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 2,8 л; материал чаши нерж. сталь; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.

Отзывы о товаре Миксер стационарный Vitek VT-1417 ST




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксер
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
700
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
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Материал чаши
металл
Объем чаши, л
2.8 л
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Описание
Стационарный миксер; мощность 700 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; объём чаши 2,8 л; материал чаши нерж. сталь; кнопка выброса насадок; насадки: венчики для взбивания, для теста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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