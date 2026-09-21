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Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) купить с доставкой в Москве
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Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0)

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Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 1
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 2
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 3
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 4
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 5
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 6
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
рисунок
Мощность, Вт
2400
Число скоростей
10
Чаша
Да
Количество насадок
3
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 1
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 2
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 3
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 4
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 5
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 6
  • Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714029
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Цвет
рисунок
Мощность, Вт
2400
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х27
Вес, кг.
8.24

Описание товара Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0)

Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0)

Отзывы о товаре Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Цвет
рисунок
Мощность, Вт
2400
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Чаша
Да
Количество насадок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер стационарный Ariete 1588 Positano (00C15880PAR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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