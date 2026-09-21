Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158803AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714025
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Характеристики
Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.5 л
Насадки
насадка венчик
Размеры в упаковке, см
47х43х27
Вес, кг.
8.24
Описание товара Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158803AR0)
1200 Вт, планетарное смешивание, объем чаши: 5.5 л
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
5.5 л
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Насадки
насадка венчик
1200 Вт, планетарное смешивание, объем чаши: 5.5 л
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158803AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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