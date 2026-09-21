Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х31
Вес, кг.
9.4
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4173 представитель 4 серии и обладает целым рядом преимуществ, включая эффективность, экономичный расход электроэнергии, надежность и простоту в обслуживании.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
3
Страна производитель
Китай
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4173 представитель 4 серии и обладает целым рядом преимуществ, включая эффективность, экономичный расход электроэнергии, надежность и простоту в обслуживании.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, пластиковые
Теги товара: с чашей, с металлической чашей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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