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Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый

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Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
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  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702196
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х31
Вес, кг.
9.4

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый

Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4173 представитель 4 серии и обладает целым рядом преимуществ, включая эффективность, экономичный расход электроэнергии, надежность и простоту в обслуживании.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Развернуть
Количество насадок
3
Насадки
3
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4173 представитель 4 серии и обладает целым рядом преимуществ, включая эффективность, экономичный расход электроэнергии, надежность и простоту в обслуживании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Starwind SPM4173 1800Вт кремовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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