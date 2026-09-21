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Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый

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Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
синий
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702197
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
синий
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х31
Вес, кг.
9.4

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый

Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4172 - представитель 4й серии планетарных миксеров Starwind, которая имеет ряд преимуществ перед аналогами: удобное управление, большая стальная чаша, цельнометаллические насадки с тефлоновым покрытием, металлические шестерни и защита от перегрузок.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM4172 1800Вт васильковый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
синий
Мощность, Вт
1800
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.5
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
7 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка с гибким ребром
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM4172 - представитель 4й серии планетарных миксеров Starwind, которая имеет ряд преимуществ перед аналогами: удобное управление, большая стальная чаша, цельнометаллические насадки с тефлоновым покрытием, металлические шестерни и защита от перегрузок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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