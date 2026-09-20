Миксер Smeg HMF01PKEU розовый
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Характеристики
Описание товара Миксер Smeg HMF01PKEU розовый
Миксер Smeg HMF01P – удобное устройство, которое поможет вам сэкономить время и силы при приготовлении различных блюд. А узнаваемый дизайн в стиле 50-х годов прошлого века превратит бытовой прибор в заметный элемент интерьера кухни. для разных задач. Благодаря мощному 250-ваттному мотору все процессы будут занимать считаные минуты. Венчики взобьют яичные белки, сливки, кремы, молочные коктейли, без труда справятся с жидким тестом, например, для блинчиков или кляра. Крюки помогут с более тяжёлыми смесями: густым и вязким дрожжевым тестом для пирогов или пиццы. продуманная конструкция. Электронная панель управления, снабжённая цифровым дисплеем, удобно расположена на рукоятке – прямо под большим пальцем. Вы сможете регулировать скорость, причём она наращивается плавно – это позволяет снизить нагрузку на двигатель и продлить срок службы прибора. На экране отображается продолжительность работы. Через 2 минуты активируется система автоматического отключения, которая предотвращает перегрев. Есть режим «Турбо», при нём устройство несколько секунд функционирует на предельной мощности. надёжное исполнение. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, насадки – из качественной нержавеющей стали. Они не подвержены коррозии и легко отмываются, что можно делать как вручную, так и в посудомоечной машине.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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