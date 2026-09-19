Миксер Smeg HMF01RDEU красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Количество насадок
6
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок
6
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х15
Вес, кг.
2.3
Описание товара Миксер Smeg HMF01RDEU красный
Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный Ручной миксер Smeg HMF01RDEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок
6
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Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный Ручной миксер Smeg HMF01RDEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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