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Миксер Smeg HMF01RDEU красный купить с доставкой в Москве
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Миксер Smeg HMF01RDEU красный

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Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 1
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 2
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 3
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 4
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 5
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 6
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 7
Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Количество насадок
6
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 1
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 2
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 3
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 4
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 5
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 6
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 7
  • Миксер Smeg HMF01RDEU красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459366
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок
6
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Миксер Smeg HMF01RDEU красный

Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный Ручной миксер Smeg HMF01RDEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Smeg HMF01RDEU красный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Дисплей
да
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
9
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок
6
Развернуть
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер ручной SMEG HMF01RDEU красный Ручной миксер Smeg HMF01RDEU прекрасно дополнит крупную бытовую технику из линейки «Стиль 50-х годов». На LED-дисплее отображается таймер подсчета минут и секунд. При помощи удобного управления можно удобно регулировать скорости вращения, а также включить Турбо-режим. Венчик из нержавеющей стали для взбивания. Плоская алюминиевая насадка для взбивания. Алюминиевый крюк для замешивания теста.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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