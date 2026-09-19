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Миксер Smeg HMF01PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Москве
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Миксер Smeg HMF01PBEU пастельный голубой

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Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 1
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 2
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 3
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 4
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 5
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 6
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 7
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 8
Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 6
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 7
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 8
  • Ручной миксер SMEG HMF01PBEU пастельный голубой - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459367
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Размеры в упаковке, см
29х25х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Миксер Smeg HMF01PBEU пастельный голубой

Корпус ABS-пластик. Эргономичная и нескользящая рукоятка. Шарнирное крепление кабеля. Материал погружной части — нержавеющая сталь. Система быстрого снятия венчиков. LED-дисплей с индикацией выбранной скорости и времени работы. 9 режимов скоростей, с плавным стартом TURBO режим.

Отзывы о товаре Миксер Smeg HMF01PBEU пастельный голубой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Миксер
Описание
Корпус ABS-пластик. Эргономичная и нескользящая рукоятка. Шарнирное крепление кабеля. Материал погружной части — нержавеющая сталь. Система быстрого снятия венчиков. LED-дисплей с индикацией выбранной скорости и времени работы. 9 режимов скоростей, с плавным стартом TURBO режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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