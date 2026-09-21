Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158804AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, зеленый
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714026
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, зеленый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х27
Вес, кг.
8.24
Описание товара Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158804AR0)
Миксер Ariete 1588/04 Vintage зеленый может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 2400 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный зеленый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый, зеленый
Дисплей
нет
Мощность, Вт
2400
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
нет
Турборежим
нет
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
Венчики для взбивания; Для теста
Страна производитель
Китай
Миксер Ariete 1588/04 Vintage зеленый может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 2400 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный зеленый цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158804AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер стационарный Ariete 1588 Vintage (00C158804AR0)