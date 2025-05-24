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Миксер Bosch MFQ36460 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ36460

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Миксер Bosch MFQ36460 - фото 1
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 2
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 3
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 4
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 5
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 6
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 7
Миксер Bosch MFQ36460 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ36460 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 199334
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер Bosch MFQ36460
4 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
22х16х10
Вес, кг.
4

Описание товара Миксер Bosch MFQ36460

Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим, импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания, блендер.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36460

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовались, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер пришёл хорошо упакованный, всё в комплекте. Работает, но Оооочень шумный, гремит, не знаю, сколько продержится. Купила его на дачу, уже третья попытка, но, видимо, сейчас они все такие. У меня дома миксер этой же модели и этого же производителя, но небо и земля, работает почти десять лет тихо и спокойно.



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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
да
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Материал чаши
пластик
Развернуть
Объем чаши, л
3 л
Количество насадок
4
Насадки
насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт
Измельчитель
нет
Страна производитель
Словения
Описание
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим, импульсный; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания, блендер.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовались, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Миксер пришёл хорошо упакованный, всё в комплекте. Работает, но Оооочень шумный, гремит, не знаю, сколько продержится. Купила его на дачу, уже третья попытка, но, видимо, сейчас они все такие. У меня дома миксер этой же модели и этого же производителя, но небо и земля, работает почти десять лет тихо и спокойно.


Миксер Bosch MFQ36460 - купить по цене 4680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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