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Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный

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Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 29
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 30
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 31
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 32
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 33
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 34
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 35
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 36
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 37
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 29
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 30
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 31
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 32
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 33
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 34
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 35
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 36
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 37
  • Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702191
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х25
Вес, кг.
4.7

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный

Миксер StarWind SPM6161 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1300 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный мятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер StarWind SPM6161 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1300 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный мятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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