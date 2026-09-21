Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702191
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х25
Вес, кг.
4.7
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный
Миксер StarWind SPM6161 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1300 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный мятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.2
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Миксер StarWind SPM6161 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1300 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный мятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM6161 1300Вт мятный