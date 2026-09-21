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Характеристики
Тип миксера
ручной
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714166
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Описание товара Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый
Миксер Bosch MFQ36460S может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер Bosch MFQ36460S в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.
Миксер Bosch MFQ36460S может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения. Приобретая миксер Bosch MFQ36460S в интернет-магазине ТЕХПОРТ, можно оформить доставку до нужного адреса в пределах РФ.
Миксер Bosch MFQ36460S с чашей, 450Вт белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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